Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nog geen spoor van vermiste Mick (19) uit Helmond, wel meerdere tips

Nog geen spoor van vermiste Mick (19) uit Helmond, wel meerdere tips

Vermissing

Vandaag, 17:17 - Update: 58 minuten geleden

Link gekopieerd

De 19-jarige man die in de nacht van donderdag op vrijdag vermist is geraakt in Helmond, is nog altijd niet gevonden. Dit meldt een woordvoerder van de politie. De vermiste man heeft een verstandelijke beperking en is alleen gekleed in een korte broek en een t-shirt.

Inwoners van Asten zijn inmiddels ook opgeroepen naar de man uit te kijken. Er zijn meerdere tips binnengekomen dat hij eerder op de dag mogelijk gezien is in de buurt van de Ommelseweg in deze plaats. Dat ligt meer dan 7 kilometer van zijn ouderlijk huis. De politie blijft ook nog zoeken in Helmond.

De 19-jarige is voor het laatst gezien in zijn huis aan de Edelhertlaan. "We gaan zo lang mogelijk door met zoeken", zegt de woordvoerder van de politie. Agenten worden bijgestaan door het Veteranen Search Team, ook de ME is ingezet.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie riep eerder al mensen op om in hun schuur te kijken of de man daar misschien zit. Er wordt gezocht in Helmond en de 'ruimere omgeving'. Af en toe komt er een tip binnen van iemand die denkt de man ergens gezien te hebben, dat wordt dan meteen onderzocht.

In Helmond ligt momenteel sneeuw en is het nu rond de 3 graden. "We hopen nog steeds dat hij in goede gezondheid gevonden wordt."

Door ANP

Lees ook

Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond
Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.