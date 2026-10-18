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Nieuwe zoektocht naar vermiste Sicco Cuperus levert niets op

Vermissing

Vandaag, 10:10

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In het Friese Noorderleeg bij Ferwert is zaterdag opnieuw gezocht naar de vermiste marechaussee Sicco Cuperus, schrijft RTV NOF. Een team van SAR Nederland doorzocht het kweldergebied met metaaldetectoren. Ook werden duikers ingezet met speciale onderwaterdetectie. De zoektocht leverde geen doorbraak op.

De zoekactie volgde op tips over de vermissing van Cuperus, die op 9 juni 2014 spoorloos verdween. Hij was destijds 36 jaar en werkte bij de Koninklijke Marechaussee in Harlingen.

Auto gevonden bij Marrum

Toen Sicco op die pinkstermaandag niet op zijn werk verscheen, sloegen collega's alarm. Ze belden hem en gingen langs zijn woning, maar troffen hem niet aan. Zoekacties leverden aanvankelijk niets op. Drie dagen na zijn vermissing werd zijn auto gevonden bij Marrum. Eerder deze maand werd ook al bij Marrum opnieuw gezocht.

Wat er met Sicco is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Zijn moeder Gina Cuperus hoopt al ruim 12 jaar op duidelijkheid over het lot van haar zoon.

Eind september vertelde moeder Gina aan Hart van Nederland nog over de vermissing. Ze looft een beloning van een ton uit voor de gouden tip. Meer daarover in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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