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Zoon van Gina al 12 jaar vermist, onbekende looft ton uit voor gouden tip

Vermissing

Vandaag, 20:48

9 juni 2014 is een datum die de 77-jarige Gina Cuperus uit het Friese Sint Annaparochie zo oplepelt. Die dag veranderde haar leven namelijk ingrijpend, omdat haar zoon Sicco spoorloos verdween en nooit meer is gevonden.

Alle alarmbellen gaan af op die bewuste pinkstermaandag wanneer de 36-jarige Sicco niet op zijn werk bij de Koninklijke Marechaussee in Harlingen verschijnt, waar zijn dienst om 12.00 uur begint. Collega's bellen hem en gaan naar zijn huis. Ze treffen hem nergens aan en zoekacties leveren geen resultaat op. Drie dagen na zijn vermissing wordt zijn auto gevonden in Marrum.

Ton voor gouden tip

Wat er is gebeurd, weet niemand. Een van de scenario's waarmee rekening wordt gehouden, is dat hij op enige wijze betrokken is geraakt bij drugssmokkel. Gina heeft daar maling aan. Zij wil gewoon haar zoon terug.

Na een podcastaflevering van journalist Margriet Brandsma vorige week zondag, de negende van de serie 'Sicco, de verdwenen Marechaussee', werd Gina verrast door een onbekende beller die haar mededeelde 100.000 euro ter beschikking te stellen voor de gouden tip.

Door Redactie Hart van Nederland
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