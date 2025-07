Vermiste Djennaley en Samuel gezien in België: 'Waarschijnlijk willen ze niet gevonden worden'

De twee vermiste minderjarigen Djennaley (14) en Samuel (15) uit Noord-Holland zijn gezien in het Belgische Lommel. Dat laat de politie woensdag weten. Het duo is sinds maandagochtend 30 juni vermist. De politie maakt zich zorgen. "Het is zeer aannemelijk dat zij samen zijn en niet gevonden willen worden."

Volgens de hulpdienst werden Djennaley en Samuel woensdag 2 juli tussen 12.59 uur en 14.32 uur gezien bij de SPAR Kerkhoven aan de Kerkhovensesteenweg in Lommel (België). Zij zijn om 14.32 uur met de fiets vertrokken via de Kerkhovensesteenweg richting Leopoldsburg", meldt de politie op hun site.

Signalement

Djennaley is 1,62 meter lang en heeft donker krullend haar en bruine ogen. Ze droeg een blauwe tanktop, een korte grijze joggingbroek en sneakers met witte sokken. Ze heeft ook een vouwfiets bij zich.

Samuel is 1,70 meter lang, heeft donker krullend haar, groene ogen en een litteken op zijn kin. Hij draagt een zwarte tanktop, een korte zwarte sportbroek en zwarte sneakers. Mogelijk is hij ook op een fiets.

Beeld: Politie

Heb jij iets gezien of heb je informatie? Bel dan direct 112.