Zorgen om vermiste 14-jarige Djennaley en 15-jarige Samuel, mogelijk zitten ze in België

De 14-jarige Djennaley en de 15-jarige Samuel worden sinds gisterochtend 30 juni vermist. De politie denkt dat ze niet gevonden willen worden.

Er zijn zorgen over de twee minderjarige vermisten. Uit onderzoek blijkt dat zij vanuit Noord-Holland terecht zijn gekomen in Noord-Brabant. Er wordt rekening gehouden met het feit dat zij inmiddels in België zouden kunnen zijn.

De politie vraagt mensen die iets weten om contact op te nemen. Djennaley is ongeveer 1 meter 62 lang, heeft half lang donker krullend haar en bruine ogen. Samuel is ongeveer 1 meter 70 lang en heeft donker haar met krullen, groene ogen en een litteken op zijn kin.