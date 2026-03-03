Volg Hart van Nederland
Vermiste man (90) uit Brabantse Luyksgestel weer gevonden

Vermissing

Vandaag, 11:29 - Update: 2 uur geleden

De 90-jarige man uit het Brabantse Luyksgestel die sinds maandag werd vermist, is weer gevonden. Dat meldt de politie op X. De man vertrok rond 13.00 uur vanaf de Kerkstraat met zijn scootmobiel, en was daarna niet meer thuisgekomen.

Inmiddels is de man weer terecht, aldus de politie. Hij wordt in het ziekenhuis nagekeken. De politie bedankt iedereen voor de tips en het meedenken.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Door Redactie Hart van Nederland

