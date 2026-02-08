Meisje (14) uit Brunssum is terecht

Het Limburgse meisje (14) dat sinds zaterdagmiddag is vermist, is zondag teruggevonden. Dit vertelt de politie op X. De politie bedankt iedereen voor het meedenken en het melden van tips.

De tiener uit Brunssum raakte eerder dit weekend vermist. Volgens de politie had ze een rolkoffer en slaapzak bij zich. Maar zondagmiddag werd ze in goed gezondheid aangetroffen.