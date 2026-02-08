Volg Hart van Nederland
Meisje (14) uit Brunssum is terecht

Meisje (14) uit Brunssum is terecht

Vermissing

Vandaag, 13:55

Het Limburgse meisje (14) dat sinds zaterdagmiddag is vermist, is zondag teruggevonden. Dit vertelt de politie op X. De politie bedankt iedereen voor het meedenken en het melden van tips.

De tiener uit Brunssum raakte eerder dit weekend vermist. Volgens de politie had ze een rolkoffer en slaapzak bij zich. Maar zondagmiddag werd ze in goed gezondheid aangetroffen.

Door Redactie Hart van Nederland

