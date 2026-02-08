14-jarige uit Brunssum vermist, vertrok met slaapzak en rolkoffer

De politie roept op om uit te kijken naar een 14-jarige uit Brunssum. Het meisje verdween zaterdagmiddag. Ze droeg een zwarte jas met bontkraag, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met een hakje. Ze had een rolkoffer en slaapzak bij zich.

De politie laat verder nog weinig los. Mensen die haar zien of meer informatie hebben, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

In deze video kan je zien wat je moet doen als iemand vermist raakt: