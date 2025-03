Lichaam vermiste vrouw (56) na twee weken gevonden in Alkmaars water

Het lichaam dat woensdagochtend uit het water is gehaald bij de Bierkade in Alkmaar, is van de vermiste Mirjam uit Alkmaar. De 56-jarige vrouw was sinds 3 maart vermist. Er is geen sprake van een misdrijf.

De politie kreeg woensdagochtend rond 10.55 uur een melding binnen van een overleden persoon in het water. Na onderzoek bleek het om de vermiste Mirjam te gaan. De politie sluit een misdrijf uit en beëindigt het politieonderzoek.

Afgelopen twee weken werd er in Alkmaar en omgeving intensief gezocht naar de vrouw. Op maandag 3 maart werd ze voor het laatst gezien op de Boezemsingel en sindsdien ontbrak elk spoor.