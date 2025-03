Renata (13) vermist uit Etten-Leur, mogelijk met haar hondje

De 13-jarige Renata uit Etten-Leur is sinds zaterdag 15 maart vermist. Ze werd voor het laatst gezien in de buurt van de Grauwe Polder. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie is een zoektocht gestart en roept mensen op om uit te kijken naar het meisje.

Renata is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een slank postuur en donkere ogen. Haar haar is geblondeerd, maar heeft een donkere uitgroei. Op het moment van haar verdwijning zou ze mogelijk een teckel bij zich hebben, meldt de politie.

De politie vraagt mensen die Renata hebben gezien of meer weten over waar ze is te bellen via 0800-6070.