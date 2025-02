Lichaam van vermiste Joop (60) gevonden in kanaal in Eindhoven

In het water van de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven is woensdagmiddag het lichaam van de vermiste Joop (60) gevonden. Dat meldt de politie op X. De man uit Eindhoven werd sinds 15 januari vermist. Hij vertrok vanuit zijn huis en is daarna niet meer gezien. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De afgelopen tijd zijn meerdere zoekacties georganiseerd om Joop te vinden (zie bovenstaande video). Meer dan honderd vrijwilligers kamden een groot gebied uit rondom Landgoed Gulbergen en Wandelbos Eckart. Ook familie zocht mee. Onder andere drones, boten en speurhonden werden ingezet.

Wat er precies is gebeurd en waarom de politie in het kanaal zocht, is niet bekend. Een correspondent meldt dat veel omstanders stonden te kijken. Om ze op afstand te houden, verruimde de politie de afzetting twee keer. Mensen zouden op balkons en op straat hebben gestaan, sommigen met de telefoon in de aanslag.