Droneteam zoekt mee naar vermiste Joop (60) uit Eindhoven, zoon voelt zich 'gebroken'

In Eindhoven wordt door SAR Nederland en het Nationaal Drone Team gezocht naar de 60-jarige Joop, die sinds woensdag vermist wordt. Zijn zoon heeft via sociale media een oproep gedaan, waarin hij vraagt of iemand informatie heeft over de locatie van zijn vader.

Joop vertrok 15 januari vanuit zijn huis en werd rond 18.30 uur voor het laatst op camerabeelden gezien in de buurt. Zijn zoon maakt zich zorgen, omdat zijn vader al enige tijd kampt met depressies en soms verward overkomt. Joop heeft geen telefoon en legitimatiebewijs bij zich, alleen sleutels, schrijft zijn zoon. Ook laat hij op Facebook weten zich gebroken te voelen.

De politie bevestigt de vermissing aan Hart van Nederland. "We maken ons zorgen om zijn gezondheid", aldus een woordvoerder. "Net als de familie zijn wij ook op zoek naar de man." De man uit Eindhoven is 1,87 meter lang en weegt 95 kilo. Mensen die meer weten, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.