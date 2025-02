Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste vrouw in Prinsenbeek

De vrouw die sinds zondagavond werd vermist in Prinsenbeek, is maandag in het water aangetroffen. Ze is overleden, meldt de politie. Er is geen sprake van een misdrijf.

Sinds zondagavond waren de hulpdiensten met man en macht op zoek naar een vermiste vrouw bij waterplas De Kuil in Prinsenbeek, nabij Breda. Haar auto werd verlaten aangetroffen aan de waterkant, waarna een grote zoekactie werd opgestart.

Zoektocht

De brandweer zette duikers in en ook een politiehelikopter, speurhonden en droneteams werden ingezet. De zoekactie ging maandagochtend verder, maar eindigde met droevig nieuws: de vrouw is in het water gevonden en overleden.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. "We wensen de nabestaanden veel sterkte toe", laat de politie Breda weten via sociale media.