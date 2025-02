Zoekactie in Prinsenbeek: vrouw mogelijk te water geraakt

Hulpdiensten zijn vanaf zondagavond druk bezig met een grote zoekactie In Prinsenbeek, waar mogelijk een vrouw in het water terecht is gekomen. De auto van het mogelijke slachtoffer stond verlaten aan de kant van waterplas De Kuil. De zoektocht is maandagochtend hervat.

Zondagavond rond 23.30 uur is de brandweer uitgerukt voor een melding over een persoon te water aan de Nieuwveerweg in het Brabantse dorpje Prinsenbeek, bij Breda. Er werden duikers ingezet om de plas uit te kammen. Een uur na de melding is de zoektocht opgeschaald en zijn er ook speurhonden en een politiehelikopter ter plaatse gekomen, meldt BN De Stem. Ook deze inzet leverde niets op.

Maandag verder

Op maandagochtend wordt er opnieuw breed ingezet in het natuurgebied, er vliegt een politiehelikopter over de plas en ook droneteams zijn aanwezig om te observeren vanuit de lucht.

Er is nog niemand aangetroffen bij de hervatte zoekactie.