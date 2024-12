Lichaam aangetroffen tijdens zoektocht naar vermiste 81-jarige Addie uit Vlissingen

Tijdens een zoekactie naar de vermiste 81-jarige Addie uit Vlissingen is een stoffelijk overschot gevonden in de bosjes aan de Koudekerkseweg. Addie, die sinds zondagochtend vermist werd, verliet haar woning in het verzorgingshuis aan de Vredehoflaan, maar keerde niet terug.

De vrouw werd voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur. Ze is mogelijk daarna in de vroege ochtenduren nog in de omgeving van Ter Reede en Vredehof geweest.

Lichaam gevonden 400 meter van Addie's woning

Er is sinds de vermissing van Addie op verschillende locaties naar haar gezocht, waaronder Terneuzen en Middelburg. Vandaag gingen betrokken burgers opnieuw zoeken naar de vrouw. Op zo'n 400 meter van de woning van Addie stuitten de burgers op het lichaam.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.