'Het regent identificaties' bij politie na doorbraak in vermissingszaken

Vermissing

Vandaag, 08:12

In korte tijd zijn acht oude vermissingszaken opgelost. Dat meldt De Telegraaf donderdag. Het gaat om dossiers van mensen die al jarenlang als vermist stonden geregistreerd. Volgens de politie is de stijging te danken aan betere internationale samenwerking en de inzet van nieuwe DNA-technieken. De betrokken families zijn nog niet allemaal geïnformeerd, waardoor niet bekend is om wie het gaat.

"Het regent identificaties", zegt Izanne de Wit, landelijk coördinator vermissingen bij het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP), tegen De Telegraaf.

Identify Me

Een van de opgeloste zaken is die van de Duitse Eva Maria Pommer. Zij werd in 2004 dood gevonden in de duinen bij Wassenaar. Pas dit jaar is haar identiteit vastgesteld, mede dankzij de Interpol-campagne 'Identify Me'. Die richt zich op het achterhalen van de identiteit van 47 overleden vrouwen in zes Europese landen. Pommer is de eerste Nederlandse casus die via deze campagne is opgelost.

Door Redactie Hart van Nederland

