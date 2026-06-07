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Dagenlang vermiste man op Veluwe gevonden dankzij alerte wielrenners

Vermissing

Vandaag, 10:51

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De vermiste man uit Wezep naar wie sinds vrijdag werd gezocht, is zondag aangetroffen. Dat laat de politie Oost-Nederland weten.

De 73-jarige man werd gevonden door een alerte groep wielrenners in het gebied tussen Heerde en Wezep. Hij wordt momenteel nagekeken in het ziekenhuis.

De afgelopen dagen werd op de Veluwe uitgebreid naar de man gezocht. Daarbij werden onder meer zoekteams, speurhonden en vrijwilligers ingezet. De zoekactie moest vanwege de aanwezigheid van dieren met jongen echter worden gestaakt.

Ben je benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Kijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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