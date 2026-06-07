Zoekactie naar vermiste man stilgelegd vanwege dieren met jongen

Vrijwilligers van SARNederland hebben zaterdag urenlang gezocht naar een vermiste man van 73 jaar op de Veluwe. De man werd sinds donderdagmiddag vermist. De zoekactie werd rond 22.00 uur stilgelegd omdat verder zoeken op dat moment te gevaarlijk werd.

Volgens SARNederland waren in het gebied onder meer everzwijnen met jongen aanwezig. Die kunnen hun territorium fel verdedigen. Ook werd rekening gehouden met wolven die in het gebied leven.

Grote zoektocht tussen Epe, Heerde en Wezep

Bij de zoekactie werden trackerteams en zoekhonden ingezet. Ondanks de omvang van het zoekgebied hebben de zoekers volgens SARNederland al een groot deel kunnen uitsluiten. Daardoor kan de zoektocht verder worden toegespitst.

De vermiste man werd zondag gevonden. Meer daarover in dit artikel.

Ben je benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Kijk dan de bovenstaande video.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de zoekactie vooral werd stilgelegd vanwege wolven, maar SARNederland laat weten dat de beslissing werd genomen vanwege de aanwezigheid van verschillende dieren met jongen in het gebied, waaronder everzwijnen en wolven, waardoor verder zoeken in het donker niet veilig werd geacht voor mens en dier.