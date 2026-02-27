Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lichaam vermiste man (71) aangetroffen in Zuidlaren

Vermissing

Vandaag, 19:48 - Update: 18 seconden geleden

Link gekopieerd

De 71-jarige man die eerder als vermist werd opgegeven in Zuidlaren, is overleden aangetroffen. Rond 19.15 uur werd het lichaam gevonden bij de E6 in Zuidlaren. Het blijkt te gaan om de vermiste man.

In en rond Zuidlaren werd vrijdag door het Veteranen Search Team en de politie gezocht naar de 71-jarige man. De politie meldde eerder dat ze zich zorgen maakte om zijn gezondheid. Er is een onderzoek opgestart naar de toedracht van het overlijden.

Eerder op vrijdag werd er met een groot team gezocht naar de man, zoals te zien is in de video boven dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Grote zoekactie naar vermiste man (71) in Zuidlaren
Grote zoekactie naar vermiste man (71) in Zuidlaren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.