Lichaam vermiste man (71) aangetroffen in Zuidlaren

De 71-jarige man die eerder als vermist werd opgegeven in Zuidlaren, is overleden aangetroffen. Rond 19.15 uur werd het lichaam gevonden bij de E6 in Zuidlaren. Het blijkt te gaan om de vermiste man.

In en rond Zuidlaren werd vrijdag door het Veteranen Search Team en de politie gezocht naar de 71-jarige man. De politie meldde eerder dat ze zich zorgen maakte om zijn gezondheid. Er is een onderzoek opgestart naar de toedracht van het overlijden.

Eerder op vrijdag werd er met een groot team gezocht naar de man, zoals te zien is in de video boven dit artikel.