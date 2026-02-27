Grote zoekactie naar vermiste Reza (71) in Zuidlaren

In en rond Zuidlaren is een grootschalige zoekactie gestart naar de 71-jarige Reza, die sinds donderdag 26 februari wordt vermist. De man vertrok rond 17.00 uur lopend vanaf het Lentis-terrein aan de E6 in Zuidlaren en is sindsdien niet meer gezien.

De politie maakt zich zorgen over zijn gezondheid. Reza heeft mogelijk op korte termijn zorg nodig.

Intensieve zoektocht

Vrijdag werd in de omgeving intensief gezocht met onder meer een politiehelikopter, zoekhonden en meerdere zoekteams. Ook het Veteranen Search Team (VST) biedt ondersteuning. Het gebied rond de E6 en het terrein van Lentis wordt systematisch uitgekamd.

Benieuwd wat je moet doe als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Reza droeg bij zijn vertrek vermoedelijk een kaki- of grijsgekleurde blouse met daarover een lichtgrijs gilet en een grijze broek. Mogelijk liep hij op slippers. Hij heeft een lichte huidskleur, grijs haar en zwarte, dikke wenkbrauwen.

Contact met politie

De politie houdt er rekening mee dat hij zich nog in de omgeving van de E6 bevindt, maar sluit niet uit dat hij verder is gegaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Inwoners van Zuidlaren en omgeving worden dringend verzocht uit te kijken naar de vermiste man. Wie Reza ziet of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd direct 112 te bellen.

Wie hem eerder heeft gezien of andere informatie heeft, kan contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070.