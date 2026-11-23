De 41-jarige Roy wordt sinds zondag 15 november vanaf ongeveer 02.30 uur vermist. Rond dat tijdstip is hij voor het laatst gezien op het station van Delft. Hij verplaatst zich mogelijk te voet.

De man heeft een witte huidskleur, groene ogen en gemillimeterd haar en is 175 centimeter lang. Het moment waarop hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een wit overhemd, blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zool. De politie spreekt inmiddels van een urgente vermissing. Heb jij informatie over Roy? Bel dan 0900-8844. Zie je Roy zelf? Bel dan 112.