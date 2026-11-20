De politie is dringend op zoek naar Bastiaan Deijkers (47) uit Soest. Bastiaan is sinds maandag 16 november niet meer gezien. Hij werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats, toen hij in zijn blauwe Volkswagen Passat met kenteken KXR78J stapte.

Bastiaan zou die maandagochtend hebben aangegeven naar zijn werk te gaan, maar is daar nooit aangekomen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Bastiaan is slank, 1,88 meter lang en heeft zware wenkbrauwen, lichtbruine ogen en lichtbruin haar.

Beeld: Politie

Op de bewuste maandagochtend droeg Bastiaan nette, bruine suèdeschoenen en een groene pantalon. Vermoedelijk heeft hij een grijsgroene parka met gesealde naden van het merk Krakatau bij zich.

'Ergens in het buitenland'

De politie hoopt dat iemand informatie heeft over Bastiaans verblijfplaats en vermoedt dat hij zich inmiddels ergens in het buitenland bevindt. De politie wil specifiek in contact komen met mensen die hem mogelijk onderweg zijn tegengekomen.

Mensen die informatie hebben over zijn vermissing, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.