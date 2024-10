17-jarige Elishja uit Sittard vermist

De politie is op zoek naar de 17-jarige Elishja de Ruiter uit Sittard, die sinds 19 oktober vermist is. Elishja zou voor het laatst gezien zijn in de omgeving van Sittard. De politie roept iedereen die meer weet over de vermissing op om zich te melden.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In bovenstaande video leggen wij het uit.

Elishja droeg op het moment van haar verdwijning een grijze joggingbroek en een grijs shirt met lange mouwen. Daarnaast droeg zij ook een lange zwarte winterjas en witte gymschoenen. Elishja draagt ook een neuspericing en een navelpiercing.