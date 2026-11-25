De gemeente Zwijndrecht krijgt niet langer de tijd om haar achterstand bij het huisvesten van statushouders in te lopen. De gemeente stapte naar de Raad van State om te voorkomen dat de provincie Zuid-Holland kan ingrijpen, maar de bestuursrechter heeft het beroep afgewezen. Zwijndrecht moet uiterlijk 1 april voldoende statushouders aan een woning hebben geholpen.

Zwijndrecht is een van de zeven gemeenten die dit jaar een laatste waarschuwing hebben gekregen van de provincie. Ze lopen al drie jaar achter bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders.

Op kosten van de gemeente

De provincie heeft een deadline gesteld waarop deze gemeenten hun achterstand moeten hebben ingelopen. Gebeurt dat niet, dan kan Zuid-Holland besluiten om op kosten van die gemeenten de benodigde huisvesting te regelen.

Zwijndrecht, een gemeente met bijna 45.000 inwoners in de buurt van Dordrecht, leverde vorig jaar een plan in om de achterstand tussen 2026 en 2030 in te lopen. De provincie vond dat plan echter niet goed genoeg.

In de gemeente Wijdemeren, waar onder andere Loosdrecht onder valt, werden tot voor kort ook geen asielzoekers opgevangen. Toen er tientallen statushouders werden opgevangen in het leegstaande gemeentehuis, werden meerdere protesten gehouden tegen hun komst. In de onderstaande video zie je hoe het er toen aan toeging.