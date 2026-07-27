Zussen gedode vrouw overvallen door schokkende details in rechtbank

De twee zussen van de vrouw die op 15 april werd gedood in Hoofddorp zijn maandag in de rechtbank in Alkmaar overvallen door schokkende details over haar dood. Tijdens het voorlezen van de aanklacht tegen verdachte Mustafa A. (34) hoorden zij voor het eerst dat hun zus met een mes was gestoken en dat haar keel was doorgesneden. Het Openbaar Ministerie zei achteraf dat dat "anders had gemoeten".

Het slachtoffer werd in een woning aan de Liesbos in Hoofddorp om het leven gebracht. Zij woonde daar samen met de verdachte. De man werd kort na het misdrijf in de buurt van de woning aangehouden. Hij verblijft momenteel in voorarrest in een penitentiair psychiatrisch centrum en was niet op de zitting aanwezig.

Nadia Amine, advocaat van de twee zussen van het slachtoffer, was verontwaardigd over de gang van zaken. Zij heeft excuses gekregen van de officier van justitie. De raadsvrouw heeft vooralsnog geen dossier, omdat de twee zussen nog als getuige moeten worden gehoord. Het rechercheonderzoek nadert zijn afronding. Het onderzoek naar de psyche van A. is nog gaande.

"Het was heel erg fijn geweest als we vooraf iets van informatie hadden gehad", aldus Amine over de gang van zaken op de zitting. "Op deze manier heeft het extra veel impact bij mijn cliënten. Het leed bij hen is enorm, zij zijn echt toe aan de beantwoording van vragen die zij hebben."

Advocaat noemt zaak 'een zuiver geval van femicide'

De gedode vrouw was een jonge moeder van twee kinderen en volgens Amine "zeer geliefd". De raadsvrouw omschrijft de zaak als "een zuiver geval van femicide". A. zou de vrouw onder meer hebben geïsoleerd. "Alle vlaggen waren rood."