Rotterdamse serie-aanrander veroordeeld tot 22 maanden cel

De rechtbank in Rotterdam heeft de 32-jarige Nabil I. veroordeeld tot 22 maanden cel voor het aanranden van elf vrouwen. Ook krijgt hij een gebiedsverbod voor Rotterdam van twee jaar. De aanrandingen vonden plaats in december 2024 en januari 2025. In totaal deden dertien slachtoffers aangifte.

Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar cel geëist tegen de 'Rotterdamse serie-aanrander' voor het plegen van dertien aanrandingen in Rotterdam. In twee gevallen besloot de rechtbank tot vrijspraak wegens onvoldoende bewijs.

De rechter ging grotendeels mee in de lezing van het OM dat de verdachte telkens op dezelfde manier te werk ging. Hij verplaatste zich op een fiets, in Rotterdam-Noord en in het centrum van de stad, en belaagde de vrouwen van achteren door ze te betasten of te knijpen. Vaak deed hij dat op intieme plekken. De verdachte werd in april 2025 opgepakt in Barcelona, waar de Catalaanse politie bij een controle ontdekte dat er een aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd.