Agent die man ernstig verwondde met kettingzaag in Rotterdam niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat de agent die vorige zomer een man uit Rotterdam ernstig verwondde met een kettingzaag niet vervolgen. De agent heeft gehandeld in lijn met de regels die gelden voor het gebruik van geweld door agenten.

Het slachtoffer stond achter de voordeur van zijn woning toen de Dienst Speciale Interventies op maandag 11 augustus een inval deed. Eerst werd met andere middelen zoals een stormram en pneumatische deuropener geprobeerd om de deur te openen. Dat werkte allemaal niet, waarop het team besloot de kettingzaag te gebruiken. Op beelden in de video boven dit artikel is te zien dat heel de deur doormidden is gezaagd.

Welke verwondingen de bewoner precies opliep, is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer was niet de verdachte naar wie het team op zoek was vanwege een gewapende overval. Die werd in het huis aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man.

Gebruik was redelijk

De Rijksrecherche deed onderzoek naar het voorval met de kettingzaag, zoals gebruikelijk is als een politieagent iemand verwondt. Het gebruik van de kettingzaag was redelijk gezien de situatie, concludeert het Openbaar Ministerie.