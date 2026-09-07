15 jaar cel en tbs voor ex die Luna (35) doodstak

De 43-jarige ex-partner van Luna Noppen is maandag veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor haar moord. Luna werd op 7 april 2023 in haar woning in Katwijk tientallen keren gestoken en gesneden. De rechtbank vindt bewezen dat Theo G. vooraf het plan had haar te doden.

De familie van Luna deed zondag bij Hart van Nederland hun verhaal over het verlies en de jarenlange strijd om gerechtigheid. De video zie je bovenaan dit artikel.

De man hield vol dat geen sprake was van moord, maar hooguit van doodslag. Volgens de rechtbank wijzen meerdere zaken juist op voorbedachten rade. Zo schreef hij dagen eerder een afscheidsbrief, zocht hij online onder meer naar 'halsslagader doorsnijden' en sleep hij de dolk voordat hij naar Luna ging. Hij stak haar uiteindelijk 32 keer.

Ook veroordeeld voor kinderporno

De man is ook veroordeeld voor het bezit van 6.255 kinderpornografische afbeeldingen en video's. De rechtbank legde naast de celstraf tbs met dwangverpleging op. Ook moet hij de nabestaanden schadevergoedingen tot 20.000 euro betalen.

Het Openbaar Ministerie had eerder 21 jaar cel geëist voor de moord.