Luna werd 32 keer gestoken, familie hoort na drie jaar welke straf haar ex krijgt

Voor Loes staat 7 april 2023 voor altijd in haar geheugen gegrift. Op die dag werd haar zus Luna Noppen op 35-jarige leeftijd in haar woning in Katwijk om het leven gebracht. Haar ex-partner Theo G. wordt ervan verdacht haar 32 keer te hebben gestoken. Na ruim drie jaar wachten hoort de familie maandag welke straf de verdachte krijgt.

Haar ex-partner zou naar haar woning zijn gekomen om zijn Xbox op te halen, maar volgens haar familie was dat vooral een excuus om weer bij Luna te kunnen zijn. Na de steekpartij ging hij naar een flatgebouw, waar hij op de rand van de twaalfde verdieping zat en dreigde zichzelf van het leven te beroven. G. werd uiteindelijk door zijn moeder en een onderhandelaar tegengehouden.

'Ze was trots op wie ze was'

De zus van Luna, Loes, kijkt terug op een zeer heftige inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Volgens haar bleef de verdachte zichzelf tijdens de zitting centraal stellen en presenteerde hij zichzelf als slachtoffer. Hij zegt dat hij Luna uit zelfverdediging heeft gedood. Loes vertelt dat haar zus tijdens de relatie steeds meer werd geïsoleerd en dat haar ex veel controle over haar had. Toen de relatie definitief werd verbroken, zou hij haar volgens de familie niet met rust hebben gelaten.

Loes wil vooral dat haar zus wordt herinnerd als de lieve en behulpzame vrouw die voor iedereen klaarstond. Luna was transgender en had er volgens haar zus lange tijd moeite mee om zichzelf te zijn. Toen ze dat uiteindelijk wel durfde, zag Loes haar helemaal opbloeien. "Ze was gelukkig. Ze was trots op wie ze was", vertelt ze.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 21 jaar cel voor moord. Maandag volgt de uitspraak in de zaak.