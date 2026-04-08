Slachtoffers teleurgesteld over straf aanrander Haastrecht: 'Veel meer gehoopt'

Slachtoffers teleurgesteld over straf aanrander Haastrecht: 'Veel meer gehoopt'

Rechtszaak

Vandaag, 17:33 - Update: 1 uur geleden

Rob S. (68) uit het Zuid-Hollandse Haastrecht is woensdag veroordeeld tot 7 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het aanranden van meerdere vrouwen. De ontucht speelde zich af op de camping waar S. woonde. De vrouwen werkten of verbleven op die camping.

Uit verklaringen van de slachtoffers blijkt dat S. telkens op dezelfde manier te werk ging. Hij greep de billen en borsten van vier vrouwen en probeerde hen te zoenen. De slachtoffers konden niet makkelijk wegkomen, omdat S. hen klemzette in een hoek of achter de bar. De verdachte heeft daarnaast bekend dat hij aan de borsten van de slachtoffers heeft gezeten.

Teleurgesteld

De slachtoffers reageren heel teleurgesteld op de uitspraak van de rechter. "Ze hadden veel meer gehoopt, en dat was in mijn ogen ook redelijk geweest", aldus hun advocaat Johan Oosterhagen tegen Hart van Nederland. "Ze zijn wel heel blij met de uitgesproken veroordeling en bewezenverklaring."

De rechter legde S. ook een contactverbod op. Daarnaast moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

De rechtszaak verdeelde een hechte gemeenschap van Haastrecht. Veel inwoners geloofden de slachtoffers niet, vertelden ze na de eis in maart:

Slachtoffers zedenzaak spreken Rob S. toe in rechtbank: 'Waarom luisterde je niet?'

Door Redactie Hart van Nederland

