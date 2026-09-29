Zoon (24) krijgt tien jaar cel voor moord op vader

De 24-jarige William P. die terecht stond voor de moord op zijn vader in 2024, is veroordeeld tot tien jaar cel. Volgens justitie drong P. op 29 maart 2024 de woning van zijn vader binnen en stak hij hem meerdere keren met een mes. P. heeft bekend dat hij zijn vader heeft doodgestoken. Een eerdere geëiste tbs-maatregel krijgt hij niet.

Wel verklaarde hij dit in een opwelling gedaan te hebben. Dat gelooft de rechtbank niet; volgens haar heeft de verdachte een vooropgezet plan gehad. Hij is, aldus de rechtbank, na een urenlange wandeling midden in de nacht naar zijn vader gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er geen gevecht heeft plaatsgevonden, zoals P. stelt. Het slachtoffer is aangevallen terwijl hij op bed lag en "had geen schijn van kans".

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Seksueel misbruikt

P. werd begin juni 2024 aangehouden. Zijn DNA werd gevonden op een stoeptegel waarmee de achterdeur van de woning van zijn vader was vernield. Hij heeft bekend zijn vader te hebben gedood. Ook stond hij terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en het bezit van een vuurwapen.

P. en zijn vader zouden al langere tijd ruzie hebben gehad. De verdachte zegt dat zijn vader hem mishandelde en hem in zijn vroege jeugd seksueel misbruikte. Hij zou "woede en verdriet" jarenlang hebben weggestopt.