OM eist 16 jaar cel voor doodsteken vader in Amsterdam-Zuidoost

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 16 jaar cel geëist tegen de 24-jarige William P. voor het doodsteken van zijn 65-jarige vader in Amsterdam-Zuidoost. Volgens justitie drong P. op 29 maart 2024 de woning van zijn vader binnen en stak hij hem meerdere keren met een mes. Het OM gaat uit van moord en spreekt van een geplande actie.

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Eind januari eiste het OM nog 13 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank hield de zaak toen aan voor meer gedragskundig onderzoek. De resultaten daarvan zijn voor justitie reden om de tbs-eis te laten vallen. Het OM vraagt wel om een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, waarmee P. na zijn gevangenisstraf alsnog verplicht kan worden behandeld.

P. werd begin juni 2024 aangehouden. Zijn DNA werd gevonden op een stoeptegel waarmee de achterdeur van de woning van zijn vader was vernield. Hij heeft bekend zijn vader te hebben gedood. Ook stond hij terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en het bezit van een vuurwapen.

Jarenlange ruzie

P. en zijn vader zouden al langere tijd ruzie hebben gehad. De verdachte zegt dat zijn vader hem mishandelde en hem in zijn vroege jeugd seksueel misbruikte. Hij zou "woede en verdriet" jarenlang hebben weggestopt.

Zijn advocaten zijn blij dat het OM geen tbs meer eist. Ze vragen de rechtbank om het jeugdstrafrecht toe te passen. Gebeurt dat niet, dan willen ze een veel kortere celstraf en geen gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

De rechtbank doet op 29 september uitspraak.