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Vrouw krijgt zeven jaar cel voor doodslag op eigen baby

Vrouw krijgt zeven jaar cel voor doodslag op eigen baby

Rechtszaak

Vandaag, 15:42

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De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 34-jarige Faristha S. veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor doodslag op haar tien maanden oude zoontje. Volgens de rechtbank is bewezen dat de vrouw de baby op 14 april 2023 in een woning in Voorschoten ernstig hersenletsel heeft toegebracht door heftig geweld op hem toe te passen. Het kind overleed enkele weken later in een ziekenhuis. S. ontkent.

Volgens de verdachte heeft het kind het letsel opgelopen door een val. De rechtbank acht dat "onaannemelijk" en baseert zich bij haar conclusies op de bevindingen van meerdere deskundigen. Zij kwamen tot de slotsom dat geweld de oorzaak van het hersenletsel moet zijn geweest. Op het moment dat dit is ontstaan, was S. als enige in de buurt van het kind.

De rechtbank neemt het S. kwalijk "dat zij geen openheid van zaken heeft gegeven en dat daardoor de nabestaanden nog steeds niet weten wat er is gebeurd met het slachtoffer".

Kind weggehaald

Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel geëist. S. werd begin 2024 aangehouden en zit sindsdien vast. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat S. al "een zeer lange tijd" in voorarrest zit, terwijl haar echtgenoot voor hun beide andere kinderen zorgt; een daarvan is in het huis van bewaring geboren en kort daarna bij S. weggehaald. "Onder die omstandigheden is invoelbaar dat de detentie de verdachte heel zwaar valt", aldus de rechtbank.

Het is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden hoe S. het geweld op haar kind heeft toegepast. Ook is niet komen vast te staan dat zij "vol opzet" heeft gehad op de dood, maar wel dat zij het risico heeft aanvaard dat het geweld dodelijk zou zijn. Omdat de verdachte ontkent, is een eventueel motief volslagen duister gebleven.

Door Redactie Hart van Nederland

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