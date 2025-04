Celstraf van 7 jaar en tbs voor beroven en daarna doodrijden van Ans (77)

Voor de fatale beroving van de 77-jarige Ans in Den Haag heeft de rechtbank dinsdag een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 42-jarige Hamse D. De rechter acht bewezen dat hij haar in augustus vorig jaar aanreed na een beroving, en dat haar overlijden een direct gevolg was van zijn daden. De rechtbank kwalificeert dit als doodslag.

Hamse D. reed in een dag eerder gestolen auto over het slachtoffer heen nadat zij hem probeerde tegen te houden. De rechter benadrukte dat hij geen enkel respect toonde voor het leven van de vrouw en haar hulpeloos achterliet.

'Geen straf voelt genoeg, maar dit geeft rust'

Dochter Desiree zegt tegen Hart van Nederland dat ze opgelucht is over het oordeel van de rechter. "We zijn emotioneel maar dankbaar dat doodslag bewezen is verklaard. Dit voelt als een soort erkenning", vertelt ze. "Het is zijn schuld dat mijn moeder zo veel leed gehad heeft en daar moet hij de gevolgen van voelen."

Volgens haar is de tbs met dwangverpleging extra belangrijk. "Dan is er voorlopig geen risico dat hij dit een ander ook nog eens aan kan doen." Voor de familie betekent de uitspraak ook het begin van een nieuw hoofdstuk. "We gaan nu pas echt beginnen met de verwerking en rouw om de dood van mijn moeder."

Hart van Nederland/ANP