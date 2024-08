Vijftien maanden cel voor doodrijden fietser Sint Pancras

Een 33-jarige man die zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Noord-Hollandse Sint Pancras, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechter hem een rijontzegging van drie jaar opgelegd, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk.

Bij het ongeluk in augustus 2022 kwam de 45-jarige Ruud Besseling uit Zuid-Scharwoude om het leven, die op de fiets zat. Zijn echtgenote raakte gewond.

Rik E. zou kort na het ongeluk afrijden en hij mocht van zijn zus een rondje rond Sint Pancras rijden in haar auto. Zij en hun moeder gingen mee. De man uit Heiloo had geen ervaring met een automaat.

Hij zou met hoge snelheid op een rotonde zijn afgegaan en vervolgens het gas- en rempedaal met elkaar hebben verwisseld. E. verloor de macht over het stuur en raakte van de weg. Op het fietspad reed hij Besseling en zijn vrouw aan, waarna de auto en de fietsers in een sloot belandden. Besseling raakte bekneld onder de auto en is door omstanders uit het water bevrijd. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Wegrennen

E. raakte zelf niet gewond, maar rende na het ongeval weg. Uit paniek, zo verklaarde hij. Verderop hield de politie hem aan. In de rechtbank zei hij tegen de nabestaanden van Besseling spijt te hebben "zoveel mensen pijn" te hebben gedaan.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Op zowel de celstraf als rijontzegging zit een proeftijd van drie jaar. In die tijd moet E. zich in een kliniek laten opnemen voor behandeling van zijn psychische problemen.

Het is nog niet duidelijk of de zus ook wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie laat weten het vonnis in de zaak van E. eerst te bestuderen. Op basis daarvan wordt besloten om de zus wel of niet te vervolgen. De moeder is nooit verdachte geweest in de zaak.