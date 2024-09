Eis van 12 jaar voor verdachte die nu twijfelt of hij Tim Hofman echt neer had durven schieten

De man die ervan verdacht wordt dat hij Tim Hofman wilde doden, denkt dat hij het uiteindelijk niet gedurfd had om de tv-presentator daadwerkelijk neer te schieten. Dat vertelde Chris T. woensdag in de rechtbank in Lelystad tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat hij eerder in een politieverhoor zei dat hij het zeker wel zou hebben gedaan, noemde hij nu "grootspraak".

De officier van justitie denkt dat T. wel degelijk van plan was Hofman wat aan te doen en eiste 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De uitspraak is over twee weken.

In de rechtbank zei T. dat hij op 6 september 2023 met een pistool naar Hilversum ging met als doel "controle opzoeken, de confrontatie aangaan" met Hofman. Hij had die ochtend ruzie gehad met zijn ex-vrouw. Hij gaf aan dat hij "speelde met de gedachte" om Hofman daadwerkelijk neer te schieten, maar dat hij toen ook al twijfelde. "Als hij zou komen, zou ik het waarschijnlijk niet eens kunnen. Dan had ik een handtekening en was ik weggegaan. Dan zou ik hem even gezien hebben."

1:13 Gewapende man wilde Tim Hofman om het leven brengen

T. probeerde Hofman die middag met een smoesje naar de receptie te lokken. Toen dat niet lukte, ging hij naar een bar om de hoek. Daar schreef hij een briefje. "Luister meisje, ik ben Al Qaida. Breng me naar Tim Hofman, anders schiet ik jou voor je donder. Het is jij of hij", schreef hij daarop, zei de rechter. Hij wilde aan de receptioniste een banaan laten zien en zeggen dat het echte pistool in zijn tas zat. Hij voerde dit niet uit omdat hij dat "zielig voor de baliemedewerkster" zei te vinden.

Manifest

Nadat T. vervolgens uren door Hilversum en omstreken fietste, keerde hij toch terug naar het BNNVARA-gebouw. Hij vond dat "er geen weg meer terug was", vertelde hij de rechter. Waarom hij vervolgens bij de omroep naar binnen ging en zei dat hij Tim Hofman kwam doodschieten en buiten zou wachten, wist hij niet goed. "Dat is echt heel moeilijk."

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. van poging tot moord op Hofman met een terroristisch oogmerk. Dat laatste werd later aan de aanklacht toegevoegd nadat er onder meer een vierhonderd pagina's tellend 'manifest' op de computer van T. was aangetroffen. Volgens de rechter staan in dat document Arabische teksten en flink wat 'onheilspellende' en 'agressieve' passages. T. verklaarde het document geschreven te hebben in 2022 toen hij overspannen thuis zat. Hij schreef om het "van zich af te schrijven". Hij noemde het "grotendeels een fantasieverhaal".

T. wordt ook verdacht van de voorbereiding van en de poging tot moord op een hulpverlener in Oss, vorig jaar. Ook daarvoor staat hij woensdag in Lelystad terecht.

ANP/Hart van Nederland