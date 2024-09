Veertien jaar cel geëist voor bedreiging Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van veertien jaar geëist tegen de 56-jarige mullah Muhammed Ashraf Jalali. Hij zou PVV-voorzitter Geert Wilders meermaals met onthoofding of ophanging hebben bedreigd.

Wilders deed meerdere keren aangifte tegen Jalali. Hij was blij met het "signaal" dat door het OM gegeven wordt met deze "stevige eis". Een tweede rechtszaak met de Pakistaanse politiek leider Saad Hussain Rizvi is later vandaag.

No-show

Ondanks dat mullah Muhammed Ashraf Jalali maandag op het matje geroepen werd door het OM, was hij niet aanwezig tijdens zijn verhoor. Ook was er geen Pakistaans advocaat bij het verhoor. Wilders deed meerdere keren aangifte tegen de man. Hij heeft het tijdens de zitting veel gehad over de negatieve gevolgen van de bedreigingen op zijn leven.

Ook van Rizvi wordt niet verwacht dat die zal komen opdagen.

Geen uitleveringsverdrag met Pakistan

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Het OM heeft meerdere rechtshulpverzoeken gedaan aan de Pakistaanse autoriteiten, maar die bleven onbeantwoord.

Ook zeker één buitenlandminister heeft tevergeefs geprobeerd Pakistan over te halen twee bedreigers van Geert Wilders aan Nederland over te dragen om berecht te worden. Het kabinet legt zich er niet bij neer en gaat met die pogingen door, schrijft het aan de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan Pakistan erop te blijven aanspreken.