Werkstraffen geëist tegen XR demonstranten voor snelwegblokkade

Tegen vijf leden van Extinction Rebellion (XR) zijn woensdag werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 op 25 april in Utrecht. Ook eiste het Openbaar Ministerie voorwaardelijke celstraffen van een maand.

Daarnaast eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. De vijf verdachten uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein staan bij de politierechter in de rechtbank in Utrecht terecht voor het op twee plekken veroorzaken van een opstopping, zodat de hoofdrijbaan geblokkeerd kon worden.

Een dag na het fatale ongeluk op de A59 blokkeerde de actiegroep opnieuw de A12 bij Den Haag. Dat is te zien in de bovenstaande video.

De verdachten zaten in de auto's die de opstopping veroorzaakten. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden.

Schadevergoeding geclaimd

Rijkswaterstaat claimt in de strafzaak een schadevergoeding van bijna 35.000 euro. De verdachten zaten drie dagen en twee nachten vast in voorarrest en raakten ruim twee maanden hun rijbewijs kwijt. De klimaatactivisten zeggen dat de demonstratie veilig en gecontroleerd verliep en dat hulpdiensten niet werden gehinderd.

"Ik zie klimaatramp na klimaatramp voorbijkomen", zei een 40-jarige verdachte uit Utrecht. "Het is nu mijn plicht in opstand te komen."