Man (51) krijgt 3 jaar cel voor verkrachting gedetineerde PI Nieuwersluis

Een 51-jarige man is dinsdag veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de PI Nieuwersluis in Utrecht. De rechtbank acht bewezen dat gevangenisbewaarder K.M. het slachtoffer op 12 juni 2010 in haar cel opzocht en dwong tot seks. Andere gedetineerden waren op dat moment aan het luchten.

Gevangenenbewaarder M. werd pas in 2022 aangehouden en zat toen anderhalve maand vast. Het slachtoffer deed in 2010 al aangifte. Vervolgens heeft de zaak jarenlang gesleept. Het Openbaar Ministerie ging aanvankelijk niet over tot vervolging. Pas na een speciale beklagprocedure bij het gerechtshof kwam het tot een strafzaak.

In 2023 kwam de Inspectie Justitie en Veiligheid met een vernietigend rapport over de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, waarin gewag werd gemaakt van (seksueel) wangedrag van het personeel tegen de gedetineerde vrouwen, zo is te zien in bovenstaande video.

Naast de gevangenisstraf krijgt de man een beroepsverbod voor 5 jaar. Het OM had 4 jaar celstraf geëist. Twee andere vrouwelijke gedetineerden hebben eveneens aangifte tegen M. gedaan. Deze zaken heeft justitie geseponeerd.

Misbruik ontkend

De PI-medewerker heeft het misbruik altijd ontkend. Hij was na een schorsing weer aan het werk gegaan in de gevangenis. De rechtbank spreekt van sterk steunbewijs in deze zaak. Het slachtoffer had kort na de verkrachting geëmotioneerd haar verhaal gedaan aan een medegedetineerde en een penvriend die ze overstuur opbelde.