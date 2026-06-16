4 jaar cel geëist tegen gevangenenbewaarder voor verkrachting vrouwelijke gedetineerde

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen de 51-jarige K.M. voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwersluis in de provincie Utrecht. M. zou het slachtoffer op 12 juni 2010 in haar cel hebben misbruikt. De man ontkent.

In 2023 kwam de Inspectie Justitie en Veiligheid met een vernietigend rapport over vrouwengevangenis Nieuwersluis, waarin gewag werd gemaakt van (seksueel) wangedrag van het personeel tegen de gedetineerde vrouwen:

1:21 Oraal bevredigen tot pesten: veel wangedrag bij vrouwengevangenis Nieuwersluis

Gevangenenbewaarder M. werd pas in 2022 aangehouden en zat toen anderhalve maand vast. Het slachtoffer deed in 2010 aangifte. Vervolgens heeft de zaak jarenlang gesleept. Het Openbaar Ministerie ging aanvankelijk niet over tot vervolging. Pas na een speciale beklagprocedure bij het gerechtshof kwam het tot een strafzaak.

Volgens justitie heeft M. het slachtoffer in haar cel opgezocht en vrijwel direct gedwongen tot seks. Andere gedetineerden waren op dat moment aan het luchten. Volgens het OM is de aangifte van het slachtoffer betrouwbaar en wordt deze onder meer ondersteund door getuigen aan wie zij heeft verteld wat haar was overkomen.

Twee andere vrouwelijke gedetineerden hebben eveneens aangifte tegen M. gedaan. Deze zaken heeft justitie geseponeerd.

Weer aan het werk in gevangenus

Het slachtoffer woonde het proces tegen M. in de rechtbank in Utrecht in persoon bij. In een slachtofferverklaring schetste de vrouw, bij monde van haar advocaat, hoe diep de door haar aangegeven verkrachting in haar leven heeft ingegrepen. Zij verweet de verdachte dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie als gevangenenbewaarder en van haar kwetsbaarheid. Volgens de vrouw wist M. dat zij in het verleden slachtoffer was van seksueel misbruik en in de prostitutie was gedwongen.

Momenteel is M., na een schorsing, weer aan het werk in een gevangenis. Hij wilde op de openbare zitting niet zeggen waar. Als de strafzaak uitmondt in een veroordeling, zal hij worden ontslagen. Het OM eiste naast de celstraf ook een beroepsverbod van zes jaar.