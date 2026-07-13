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Vrouw krijgt celstraf voor jarenlange uitbuiting kwetsbare paardenliefhebber

Rechtszaak

Vandaag, 16:22

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Een 56-jarige vrouw uit Woerden is maandag door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter heeft zij jarenlang een vrouw zonder betaling laten werken op een stoeterij in het Utrechtse Kamerik. Daarnaast werd het slachtoffer mishandeld en agressief toegesproken.

Het gaat om een kwetsbare jonge vrouw die op jonge leeftijd door haar moeder uit huis was gezet. Ze kwam daardoor terecht in een stacaravan op het terrein van de veroordeelde vrouw. Ze had daar een pony staan. Volgens de rechter is haar liefde voor paarden door de veroordeelde misbruikt, mede omdat het slachtoffer "zeer zwakke verbale capaciteiten" heeft. Ze moest lange werkdagen maken en woonde onder erbarmelijke omstandigheden in een stacaravan.

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Schadevergoeding

"Door haar nooit te betalen voor al haar werk, haalde de verdachte jarenlang financieel voordeel uit de uitbuiting", aldus de rechter. De vrouw moet dat financiële voordeel, bijna 250.000 euro, betalen aan de staat. Ook heeft het slachtoffer recht op ruim twee ton schadevergoeding.

Vlak na de aanhouding van de vrouw, een paar jaar geleden, lieten buurtbewoners aan Hart van Nederland weten dat ze amper konden geloven dat er zoiets kon gebeuren. Zie hun reacties in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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