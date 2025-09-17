Jongen jarenlang misbruikt als 'seksslaaf': celstraf en tbs geëist

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Utrecht zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Roelof E. (60) uit Amersfoort. Hij zou jarenlang een minderjarige jongen seksueel hebben misbruikt.

Volgens de officier van justitie is het slachtoffer verslaafd gemaakt aan GHB en ketamine en vanaf jonge leeftijd gebruikt als seksslaaf door E. en medeverdachte Arie van der K. (61). "Dit is het verhaal van het leven van een jongen dat in tien jaar helemaal is afgebroken."

Volgens justitie kwam E. met het slachtoffer in contact via het computerspel Minecraft. Hij was toen 11 of 12 jaar oud, aldus de officier. Twee jaar later hebben ze elkaar ontmoet waarbij E. het slachtoffer zou hebben misbruikt. Na een ruzie thuis trekt het slachtoffer, dan 15 jaar oud, in bij E. "De ouders komen aan de zijlijn te staan." In de jaren daarna gaat het steeds slechter. Door drugs verandert het slachtoffer in "een zombie", volgens justitie.

Misbruik en kinderporno

Daarnaast zou hij altijd beschikbaar moeten zijn voor seks met E. en Van der K. Ook heeft hij seksdates met oudere mannen. "Hij was een zombie die goed genoeg was om seks mee te hebben", zei de officier. Het OM neemt E. kwalijk dat hij zijn rol als "pleegvader" heeft misbruikt.

Naast het misbruik wordt E. ook verdacht van misbruik van zijn neefje en het bezit van kinderporno. Behalve de celstraf en tbs eist de aanklager ook dat de verdachte vijf jaar lang geen contact mag hebben met de slachtoffers. De zaak van medeverdachte Van der K. wordt op een later moment behandeld. Hij zou ernstig ziek zijn en ligt in het ziekenhuis. Voor een derde verdachte, de partner van E., vroeg het OM vrijspraak. Hij zou slechts een kleine rol hebben gespeeld.

'Wilde slachtoffer helpen'

De advocaat van E. zei dat zijn cliënt het slachtoffer juist wilde helpen. De verdachte zou verschillende keren zijn zorgen hebben geuit bij instanties. Ook zou hij hebben bemiddeld tussen het slachtoffer en zijn ouders, volgens de raadsman. Die vroeg de rechtbank geen tbs met dwangverpleging op te leggen. E. heeft toegegeven dat hij de jongen heeft misbruikt toen hij minderjarig was. Daar heeft hij spijt van, zei de advocaat.

Het slachtoffer is inmiddels 21 jaar, zijn toestand is "fragiel", zei zijn advocaat dinsdag tijdens de eerste zittingsdag. De rechtbank doet op 2 december uitspraak.