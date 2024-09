Tarik El M. (36) stak drie vrouwen neer in Utrecht, krijgt celstraf en tbs

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de 36-jarige Tarik El M. veroordeeld tot vier jaar cel tbs met dwangverpleging, voor het aanvallen en steken van drie vrouwen in de Domstad. Volgens de rechtbank was er sprake van "nachtelijke aanvallen zonder enige aanleiding".

El M. belaagde de vrouwen in september en oktober vorig jaar op en rond de Balijelaan. De incidenten zorgden voor veel onrust in de Utrechtse Rivierenwijk. De verdachte is al jaren verslaafd aan drugs en heeft een uitgebreid strafblad.

Vrouwen in de buurt gaven bij Hart van Nederland destijds aan zich niet veilig te voelen:

1:49 Voor derde keer in week tijd vrouw neergestoken bij Balijebrug in Utrecht

DNA-sporen van El M. zijn gevonden op een jas van een van de slachtoffers. Op een in de woning van de moeder van verdachte gevonden schaar is DNA aangetroffen van een van de slachtoffers. Ook is de tas die hij van een van de vrouwen had gestolen, in zijn woning gevonden. Ook is er door El M. gepind met een van een van de vrouwen geroofde pinpas.

Niet in rechtszaal

El M. was niet in de rechtszaal aanwezig om het vonnis aan te horen. Hij heeft nauwelijks inhoudelijk verklaard. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum lijdt hij onder meer aan een chronische psychose.

Het OM had naast tbs ook negen jaar cel geëist. De rechtbank vonniste aanzienlijk lager, omdat zij - anders dan het OM - niet bewezen acht dat El M. met vooropgezet plan heeft gehandeld.

