Vrouwenbelager in Utrecht voor de rechter: 'Zelfs met z'n 2-en fietsen niet veilig'

Tegen de 37-jarige Tarik El M. is een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor het belagen van drie jonge vrouwen in Utrecht. El M. zou de vrouwen in september en oktober vorig jaar hebben aangevallen en gestoken met een schaar in hun hals of gezicht.

De officier van justitie sprak van poging tot moord. De vrouwen hadden de aanvallen zomaar niet kunnen overleven. De aanvallen 's nachts op en rond de Balijelaan, zorgden voor veel onrust in de Utrechtse Rivierenwijk.

Nog steeds geschokt

De drie studentes hebben nog altijd veel last van de aanval, aldus hun advocaten. Een van de vrouwen laat weten dat ze nog steeds "geschokt" is door de "willekeurige aanval". Een andere vrouw, die werd aangevallen terwijl ze met een vriendin naar huis fietste, merkte op dat er altijd wordt gewaarschuwd om als vrouw niet alleen in het donker te fietsen. "Maar blijkbaar is het nu ook al niet meer veilig om met z'n tweeën te fietsen."

Chip in zijn lichaam

El M. was dinsdag voor het eerst aanwezig in de rechtbank in Utrecht. Bij de voorbereidende zittingen bleef hij telkens in de cel. Nu beriep hij zich vooral op zijn zwijgrecht. Wel wilde hij zeggen dat hij vermoedt dat de politiek een chip in zijn lichaam heeft geplaatst. Hij is bezig met "eigen onderzoek" daarnaar en dan wil hij een zaak beginnen, vertelde hij aan de rechter. Om die reden deed hij er het zwijgen toe, zei hij.

Dna van El M. is onder meer gevonden op een jas van een van de slachtoffers. Op een schaar die in de woning van de verdachte werd gevonden, is dna aangetroffen van een van de slachtoffers. Ook is de tas, die van een van de vrouwen werd gestolen, in zijn woning gevonden.

De verdachte heeft een flink strafblad. Hij is al jaren verslaafd aan drugs. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij last heeft van een chronische psychose.