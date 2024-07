Stel dat auto van helling duwde en daarmee vrouw (57) doodde krijgt taakstraf

De 63-jarige man en de 62-jarige vrouw die in oktober vorig jaar een auto van een helling bij een parkeergarage duwden en daarmee de dood veroorzaakten van een 57-jarige fietser, hebben donderdag taakstraffen van 240 en 140 uur opgelegd gekregen van de rechtbank in Den Haag.

De auto van het stel stond in een garage aan de Mariahoeve in Den Haag en wilde niet starten, waarop ze het voertuig van een helling duwden om zo wat vaart te krijgen om deze alsnog te laten starten. De man probeerde in de auto te gaan zitten om de koppeling in te trappen, maar dat mislukte.

Daardoor kon hij de auto niet besturen of afremmen en dus reed het voertuig, terwijl de man er half uithing, met forse snelheid van de helling af. Aan het eind van de helling ramde de auto twee fietsers. Een van hen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed een paar dagen later aan haar verwondingen.

Onmogelijk en gevaarlijk plan

Tijdens de zitting gaf de man aan dat hij heel veel spijt heeft en ook de vrouw vertelde dat ze aan de nabestaanden haar spijt en medeleven heeft betuigd. De rechtbank oordeelde dat het stel de opzet had om de verkeersregels te overtreden en dat ze zich niet realiseerden dat het plan om de auto op deze manier te laten starten zo kon mislukken.

Daarom is er geen sprake van roekeloos gedrag, maar hebben de man en vrouw wel een "onmogelijk en heel gevaarlijk plan" uitgevoerd, aldus de rechtbank. "Het is hun schuld dat het ongeval met verschrikkelijke gevolgen heeft plaatsgevonden." De rechter rekent het ze aan dat ze zo ondoordacht hebben gehandeld. "Ze zijn verantwoordelijk voor het leed dat zij de nabestaanden hebben aangedaan."

Een gevangenisstraf vond de rechtbank niet gepast, ook vanwege de "kwetsbare persoonlijke omstandigheden" van de verdachten. De man krijgt naast zijn taakstraf van 240 uur ook een rijontzegging voor twee jaar opgelegd. De vrouw heeft geen rijbewijs en krijgt een kortere taakstraf omdat haar rol kleiner was.