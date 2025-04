Partner na jarenlange verdenking vrijgesproken van moord op Susanna Boon: 'Kapot van'

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 46-jarige Robert L. vrijgesproken van het doden van zijn toenmalige partner Susanna Boon in 2016. De man was jarenlang hoofdverdachte in de zaak, maar volgens de rechters ontbreekt er hard bewijs om hem te veroordelen. Tegen L. was veertien jaar cel geëist.

Het lichaam van de 51-jarige Boon werd ruim twee maanden na haar verdwijning gevonden in een bos bij Nunspeet. Ze bleek door verwurging om het leven te zijn gebracht. L. gaf haar in januari 2016 als vermist op, en beweerde dat ze na een ruzie in beschonken toestand was vertrokken uit hun woning in Amsterdam-West.

Volgens de rechtbank gedroeg L. zich verdacht rond de verdwijning. Zo probeerde hij in die periode een vuurwapen aan te schaffen en loog hij over zijn handelen na de ruzie. De rechter acht dit vuurwapenfeit bewezen en legde daarvoor twintig dagen cel op. Die straf heeft L. al uitgezeten in voorarrest. Op de moord op Boon volgt echter geen veroordeling. De rechters zeggen aanwijzingen te zien, maar "niet genoeg om wettig en overtuigend te spreken van moord".

Verklaring dochter ‘mogelijk onbetrouwbaar’

In de nacht van de verdwijning was ook de zevenjarige dochter van Boon aanwezig in huis. Zij verklaarde dat ze ruzie hoorde, een dichtslaande deur en in een latere verklaring zelfs "stikgeluiden". Een deskundige twijfelt echter aan de betrouwbaarheid van dit geheugen, gezien haar leeftijd en het tijdsverloop.

