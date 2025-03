Wat is er gebeurd op de avond van Susanna's moord? Na 8 jaar nog steeds onduidelijk

Na 8 jaar is de zaak rondom de moord op Susanna Boon nog steeds niet opgelost. In oktober 2024 moest Robert L., de toenmalige partner van Boon, al voor de rechter verschijnen, maar toen besloot de rechtbank dat er extra onderzoek nodig was naar de totstandkoming van verklaringen die zijn gegeven in de zaak. L. stond terecht voor doodslag. De officier van justitie eiste 14 jaar cel tegen hem. Woensdag werd de zaak hervat. In de rechtbank in Amsterdam werd een deskundigenrapport besproken. Op 22 april doet de rechter uitspraak.

D e Amsterdamse Susanna Boon, moeder van twee dochters, kwam in 2016 door verwurging om het leven. Een wandelaar vond haar lichaam bijna 3 maanden later in een bos in Nunspeet.

L. zei in 2016 dat Boon was weggelopen na een ruzie in haar woning aan de Jacob van Lennepstraat in Amsterdam-West. Hun toen 7-jarige dochter was thuis. In 2016 zei ze dat haar moeder inderdaad was vertrokken, maar vorig jaar paste ze haar verklaring aan, zo bleek woensdag in de rechtbank. Ze had "stikgeluiden" gehoord en gezien dat haar vader haar moeder wurgde. Ze had dit niet eerder verteld, "omdat ze dacht dat ze het had gedroomd" en "ze bang was dat hij ook iets met haar zou doen".

Eyeopener

"Mijn zusje en ik hebben in het verleden nooit over mijn moeder gesproken", vertelt dochter Rosanna aan Hart van Nederland. De zussen hebben een andere vader. "Dat is omdat haar vader hoofdverdachte is en ik het heel moeilijk vond om met haar erover te spreken." Toch kwam er een punt dat Rosanna er naar eigen zeggen helemaal doorheen zat. "En toen heb ik open gegooid hoe onze moeder om het leven gebracht is. Dat heb ik tegen haar verteld en dat was voor haar echt een eyeopener. Toen zei ze: oh, dan heb ik het niet gedroomd."

De advocaat van L. noemde de laatste verklaring van de jongste dochter "volstrekt onbetrouwbaar en ongeloofwaardig", omdat ze volgens hem beïnvloed kan zijn door informatie die ze van anderen of uit de media heeft gehad en omdat ze haar verhaal later heeft aangepast. Hij eiste uitsluiting van de verklaring of dat een deskundige zich er nog eens over buigt. De rechtbank stemde in met dit verzoek.

Rosanna kijkt uit naar de uitspraak op 22 april. "Ik hoop het dan achter me te kunnen laten. Maar het zou vooral voor mijn oma fijn zijn als het afgerond is. Zij heeft het er heel zwaar mee. En nu ik zelf ook kinderen heb... dat mag je natuurlijk nooit overkomen. Je mag je eigen kind niet overleven."