Ricardo van Z., die shetlandpony 8 keer seksueel misbruikte, hoeft niet meer cel in

Ricardo van Z. is veroordeeld tot 9 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van een shetlandpony. Met dit oordeel hoeft Van Z. niet meer terug de cel in. Op 24 juli beëindigde de rechtbank zijn voorarrest.

Ook is Van Z. schuldig aan het bezit van kinderporno en het maken van dierenporno, oordeelde de rechtbank. De 38-jarige man uit De Kwakel werd vrijgesproken van mishandeling van de pony en van zijn hond.

Wat zijn de straffen in Nederland eigenlijk? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De verdachte gaf 2 weken geleden op de zitting toe dat hij het dier acht keer heeft misbruikt. Hij had dit ook gefilmd. Het Openbaar Ministerie eiste toen 15 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ook wilde het OM een houdverbod voor dieren voor 2 jaar en dat de man zich laat behandelen. De straf valt lager uit omdat volgens de rechtbank niet alle feiten bewezen konden worden.

Geen houdverbod

De rechter legde geen houdverbod op, omdat zij de dierenmishandeling niet bewezen vond. Wel moet de verdachte in behandeling, heeft hij een meldplicht en een locatieverbod. De rechtbank vond het niet nodig om dat te handhaven met een enkelband, omdat er ook al een "forse" voorwaardelijke straf is opgelegd.

Het misbruik vond plaats in september en oktober vorig jaar en in april van dit jaar aan de Amsteldijk Zuid in Amstelveen. De shetlandpony met de naam Ona was ten tijde van het misbruik enkele maanden drachtig. "Seksueel contact tussen mens en dier is in strijd met de goede zeden", zei de voorzitter van de rechtbank. "En het zorgt voor maatschappelijke onrust."

Van Z. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en heeft problemen met het gebruik van cannabis. Ook is zoöfilie bij hem vastgesteld, waarbij een persoon zich seksueel aangetrokken voelt tot dieren. Hierdoor is hij volgens een deskundige verminderd toerekeningsvatbaar.

ANP