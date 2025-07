Ricardo van Z. (38) misbruikte drachtige shetlandpony Ona acht keer, celstraf geëist

Ricardo van Z. (38) heeft toegegeven dat hij acht keer dezelfde shetlandpony seksueel heeft misbruikt. De verdachte zou het misbruik ook hebben gefilmd. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien maanden cel waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen hem geëist.

De man uit De Kwakel (Noord-Holland) stond hiervoor woensdag terecht in de rechtbank in Amsterdam. Hij sloeg toe in september en oktober vorig jaar en in april van dit jaar in een weiland in Amstelveen. Z. ging vaak 's nachts naar de zwarte merrie in een weiland aan de Amsteldijk Zuid. Het dier, met de naam Ona, was ten tijde van het misbruik enkele maanden drachtig.

'Grote fout'

Van Z. zei tijdens de zitting dat hij spijt heeft van zijn daden. "Het is een grote fout van mij geweest. Het was uit ongelukkigheid, uit eenzaamheid, spanningen, stress en tegenslagen", zei hij. "Dat zijn de voornaamste punten waarom het gebeurd is." De verdachte zou een vrouw ontmoeten via internet en wilde daarom kijken of hij nog in staat zou zijn om seks te hebben. "Ik weet dat het niet door de beugel kan, het is gewoon fout."

De eigenaar van het dier zag op camerabeelden een man over het hek klimmen en de pony meenemen naar een schuilstal. Ze denkt dat hij het dier daar vastbond. Vervolgens zag ze hoe de man zijn broek uittrok, iets op zijn geslachtsdeel smeerde en vervolgens zo'n kwartier verdween in de stal. Wat hij daar vervolgens deed, is niet te zien op de beelden. Een kwartier later kwam de man weer naar buiten.

Kinderporno

De verdachte werd op 31 oktober aangehouden. Bij hem thuis werden acht opnames gevonden van seks met de pony en meer dan zeshonderd kinderpornografische afbeeldingen. Volgens de verdachte kwamen die op zijn computer terecht toen hij zocht naar blote vrouwen. "Ik heb niet gezocht op kinderporno, ik ben geen pedo." Ook wordt Van Z. verdacht van het misbruik van zijn hond, iets wat hij ontkent. Ondanks een gebiedsverbod zou hij in april opnieuw in de fout zijn gegaan en de pony hebben misbruikt.

"Een zaak over een paardenserieverkrachter, het klinkt heftig en dat is het ook", zei de officier van justitie. Als bijzondere voorwaarde eiste ze naast de celstraf ook een houdverbod voor dieren van twee jaar. Daarnaast moet de verdachte zich laten behandelen. De officier hield in haar strafeis rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Volgens een deskundige lijdt Van Z. aan een persoonlijkheidsstoornis en heeft hij problemen met het gebruik van cannabis. Ook is zoöfilie bij hem vastgesteld, waarbij een persoon zich seksueel aangetrokken voelt tot dieren.

De rechtbank doet op 6 augustus uitspraak.

ANP