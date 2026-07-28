Pomeriaan Lady overleed een week na aankoop: 'Ons hart doet pijn'

De 29-jarige Berkan D. uit Best stond dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam omdat hij volgens het Openbaar Ministerie illegaal jonge pomeriaans uit Bulgarije verkocht. De pups zouden met vervalste hondenpaspoorten zijn verhandeld en waren vaak ernstig ziek. Vijf hondjes overleden na de verkoop. In de rechtszaal zaten ook meerdere gedupeerde baasjes, onder wie André en Tonia Peperzak.

Ruim vier jaar geleden kochten zij pomeriaan Lady voor 1.200 euro. Een dag later lag het hondje in het dierenziekenhuis. Een week later moest Lady worden ingeslapen. "Vanaf de eerste dag is het al je kindje", zegt André. Voor Tonia is het verdriet nog altijd voelbaar. "De foto staat op mijn hobbykamer en iedere keer als ik daar kom springen de tranen in mijn ogen. Ons hart doet pijn."

Verdachte ontkent opzettelijke handel in zieke pomeriaans

Volgens het OM haalde de verdachte de pups veel te jong uit Bulgarije en verkocht hij ze in Nederland en België. Tegen de rechtbank zei D. dat hij geen "dierenmishandelaar" is. "Het was gewoon een beroep dat ik leuk vond. Het was wel moeilijker dan ik had gedacht, ik had niet genoeg kennis." D. zei dat hij niet heeft geweten dat de pups te jong waren. "Het is gewoon een klein ras, het is moeilijk in te schatten hoe oud een pup precies is. Ik ben op de fokker afgegaan."

"Het is alleen maar geld, geld, geld", zegt André over de verdachte. "Voor hem zijn die hondjes gewoon geen leven. Voor hem is het handel, en dat is onbegrijpelijk."

Het OM eiste dinsdag een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Ook wil justitie dat de verdachte vijf jaar lang geen honden meer mag houden. De rechtbank doet op 11 augustus uitspraak.